El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, para que se etiqueten recursos para la reparación de los tramos carreteros de Jalisco que corresponden a la Federación.

En el marco de la Asamblea de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, el mandatario reconoció que el sector transportista es fundamental en México.

Dijo que no se va a doblar ante la delincuencia, y recalcó que hizo el compromiso con las familias de las dos agentes asesinadas en El Salto, de detener a los culpables.