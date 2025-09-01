El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó este miércoles el hallazgo de cuatro bolsas con restos humanos en la fosa clandestina de Las Agujas, aunque aún se desconoce el número de víctimas contenidas en ellas.

El descubrimiento se dio en el marco de la ampliación de los trabajos de exhumación, luego de que la Fiscalía de Jalisco autorizó abrir 20 franjas adicionales para la búsqueda. No se precisó si las bolsas fueron localizadas en estas nuevas áreas delimitadas.

Las labores, realizadas por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en coordinación con colectivos de búsqueda, se mantienen bajo un operativo de seguridad para el resguardo de los indicios.

Con este hallazgo, la cifra total en la fosa asciende a 56 víctimas, distribuidas en más de 230 bolsas recuperadas desde el inicio de las excavaciones. (Por Edgar Flores Maciel)