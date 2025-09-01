Asegura el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, que gracias al impuesto a las plataformas digitales se han recaudado cerca de 20 mil millones de pesos en lo que va del año.

“Ya ocurre. El incremento en recaudación por parte de algunas plataformas de países con los que no hay tratado comercial, por ejemplo, nos ha permitido incrementar la recaudación vía estas plataformas en alrededor de veinte mil millones de pesos en este año. Entonces es algo que ya ocurre, es un procedimiento estándar muy protocolizado entre el comercio electrónico. Es algo que ya ocurre y estamos fortaleciendo la regulación”.

De hecho, señala, aunque aún hay que mejorar los controles y profundizar la supervisión, en aduanas también se ha logrado un incremento importante en la recaudación gracias a estos controles más estrictos. (Por Arturo García Caudillo)