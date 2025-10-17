Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía de Chihuahua deja cuatro personas muertas en la comunidad de Flores Magón.

Según los reportes, el tiroteo ocurrió cuando los agentes detectaron un retén con hombres armados en la zona conocida como El Dame.

Los civiles abrieron fuego al percatarse de la presencia policial, lo que derivó en un intercambio de disparos.

En el sitio se aseguraron cuatro armas largas y tres cortas.

Las autoridades mantienen la zona bajo resguardo y continúan las investigaciones para identificar a los abatidos.