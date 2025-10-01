Con 32 años de trayectoria, Alaska y Nacho Canut, integrantes de Fangoria, se preparan para una gira de conciertos por México que servirá como repaso de sus grandes éxitos, y calentar motores para el lanzamiento de su próximo disco.

En conferencia de prensa, Alaska aclaró que sus presentaciones no incluirán material inédito, ya que la nueva música aún está en proceso de grabación.

“Es un show variado en el sentido de que hay sencillos de distintas etapas, de distintos discos, de Fangoria, de Dinarama. Yo creo que es más bien un salpicado, no es el álbum nuevo, no va a haber ninguna canción nueva porque yo no podría ni cantarlas, las estoy grabando en el estudio y no me las sé”.

Fangoria presentará su tour “Del Tingo al Tango” el 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 29 de noviembre en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)