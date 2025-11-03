El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos del gabinete de seguridad fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Guasave, Sinaloa.

El enfrentamiento ocurrió en la zona de La Brecha, cuando los agresores abrieron fuego desde debajo de un puente.

Las fuerzas federales repelieron la agresión, con saldo de 13 presuntos delincuentes abatidos y cuatro detenidos.

En el operativo también se aseguraron siete vehículos, armas largas y equipo táctico, además de rescatar a nueve personas que se encontraban secuestradas por la célula criminal.