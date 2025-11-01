Saldo blanco, sin incidencias mayores, así finalizó el operativo por el Día de Muertos en los cuatro panteones municipales de El Salto.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento dio a conocer que fueron 5 mil 500 personas las que visitaron a sus familiares en los camposantos, en calma y sin incidencias mayores, pues únicamente se atendieron casos menores, como una persona que se desmayó por deshidratación y otra que sufrió un esguince en el tobillo por una caída.

Durante los tres días de operativo participaron las direcciones de Protección Civil, Comisaría, Servicios Médicos, Servicios Públicos, Aseo municipal, Cultura y Panteones. (Por Gustavo Cárdenas)