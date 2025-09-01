Un enfrentamiento ocurrido la madrugada de este lunes entre un civil armado y elementos de la Policía de Zapopan dejó como saldo a dos oficiales heridos y al agresor abatido.

El hecho inició sobre Periférico y la avenida Alcalde, cuando los uniformados marcaron el alto al conductor de una camioneta de modelo atrasado. El sujeto respondió con disparos, hiriendo a los policías en glúteo y piernas, lo que desató una persecución de aproximadamente seis kilómetros.

El vehículo del agresor terminó impactado contra una barda en la avenida Federalistas. Tras descender y volver a disparar contra los oficiales en un intento por huir a pie, los agentes repelieron la agresión y lo abatieron.

Los policías lesionados fueron reportados fuera de peligro, aunque permanecen bajo atención médica. (Por Edgar Flores Maciel)