Habitantes de García de la Cadena, Zacatecas, permanecen resguardados tras una noche de enfrentamientos entre presuntos grupos delictivos en la cabecera municipal y carreteras cercanas.
Los hechos incluyeron persecuciones, disparos y daños a viviendas, así como el ataque a la comandancia local, donde patrullas resultaron baleadas, con saldo de un fallecido.
Ante la situación, fuerzas del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía desplegaron un operativo en la zona limítrofe para contener la violencia.
Enfrentamientos armados paralizan García de la Cadena, Zacatecas
Habitantes de García de la Cadena, Zacatecas, permanecen resguardados tras una noche de enfrentamientos entre presuntos grupos delictivos en la cabecera municipal y carreteras cercanas.