Habitantes de García de la Cadena, Zacatecas, permanecen resguardados tras una noche de enfrentamientos entre presuntos grupos delictivos en la cabecera municipal y carreteras cercanas.

Los hechos incluyeron persecuciones, disparos y daños a viviendas, así como el ataque a la comandancia local, donde patrullas resultaron baleadas, con saldo de un fallecido.

Ante la situación, fuerzas del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía desplegaron un operativo en la zona limítrofe para contener la violencia.