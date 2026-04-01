El Gobierno de Guadalajara reportó 645 intervenciones nocturnas en lo que va del año.
Las acciones incluyen recolección de residuos, hidrolavado y mantenimiento urbano en vialidades y espacios públicos, con énfasis en pasos a desnivel ante el próximo temporal de lluvias.
Los trabajos se realizan de forma permanente en coordinación con distintas dependencias.
Autoridades llamaron a la ciudadanía a evitar tirar basura para prevenir inundaciones y mantener la ciudad en buen estado.
Guadalajara suma 645 intervenciones nocturnas este año
El Gobierno de Guadalajara reportó 645 intervenciones nocturnas en lo que va del año.