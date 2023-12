Con votos en contra de regidores de Morena y Futuro, quienes acusaron que el recurso se está yendo a partidas no prioritarias o con intereses electorales, el pleno del ayuntamiento de Zapopan aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024.

El presupuesto que ejercerá el municipio ascenderá a 11 mil 545 millones de pesos. Entre los gastos que criticaron los regidores son el recurso que se destinará al programa de uniformes escolares, cuando aseguran, los alumnos no están usando los uniformes que les entregan y las partidas destinadas a comunicación social. Entre las voces la regidora Luisa Ramírez.

“Hoy votamos un documento que no cumple eso y que tampoco reúne una serie de recomendaciones y propuestas de mejora que se han presentado en múltiples ocasiones”.

Regidores de Movimiento Ciudadano defendieron el destino de los recursos y señalaron que el gasto si está programado con una visión social y en mejora de servicios y obra pública. (Por Héctor Escamilla Ramírez)