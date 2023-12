La crisis surgida en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es nueva, ha ocurrido varias veces, y por tanto, no debe de sorprendernos ni pensar que el Ejecutivo Federal tiene algo que ver en el asunto, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez.

“Creo que el Gobierno de México, el Poder Ejecutivo, está ajeno a cualquier tipo de circunstancias o de divisiones; ya que cada uno de estos magistrados corresponden a sus nombramientos en otros momentos legislativos. Luego entonces, no tendría porqué haber una intentona de división. Yo lo que creo es que hay que hacerle un llamado a la unidad, a la reconciliación”.

Y es que, agrega, a unos meses de la elección más grande de la historia, nos conviene un Tribunal Electoral, fuerte y unido. En el mismo sentido. (Por Arturo García Caudillo)