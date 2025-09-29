La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informa que la entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de agosto, se realizará entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre.

“Vamos a iniciar la entrega de las tarjetas de pensión Mujeres Bienestar, damos la fecha, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, entregaremos casi dos millones de tarjetas, que son las mujeres que se registraron a esta pensión en el mes de agosto. Vamos a publicar esta semana en la página de la Secretaría del Bienestar el buscador con CURP para que sepan día, hora y lugar, pero también les vamos a mandar un mensaje sms al celular que nos dejaron como medio de comunicación para decirles el día de su cita”.

Por otro lado, confirma que ya concluyó el pago de los programas sociales correspondiente al bimestre septiembre-octubre, incluidas las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. (Por Arturo García Caudillo)