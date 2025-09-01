El cuarteto Il Divo ofreció una velada nostálgica este domingo por la noche en el Teatro Diana, con la que conquistó al público con su estilo.

El espectáculo inició con clásicos como “Caruso” y “Passerà”, para después dar paso a un repertorio diverso que incluyó temas en español e ingles como “Por una cabeza”, “Abrazame” y “My way” entre otras, además cada integrante tuvo canciones en solo para demostrar su versatilidad y en el caso de Steven La brie, honrar sus raices mexicanas, con “El triste” que recibió una ovación de pie de los tapatíos.

Con un ambiente íntimo y entre tenues luces y velas, la agrupación cerro la noche con “Regresa a mí” , “Hasta mi final” y la icónica “Time to say goodbye” , para despedir la ultima parada de su celebración de 20 años de carrera en Latinoamérica, acompañados de los aplausos y gritos de sus seguidores. (Por Pilar Gutiérrez)