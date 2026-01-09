A partir de este lunes, el Gobierno de Jalisco iniciará la entrega de la Tarjeta Única, con la promesa de que no habrá límite en el número de plásticos a distribuir. El gobernador Pablo Lemus informó que se estima credencializar un promedio de veinticinco mil personas por día durante los próximos tres meses.

“Tenemos aproximadamente setecientas cincuenta personas destinadas; vamos a abrir de lunes a sábado. Esperamos estar credencializando, en promedio durante los tres meses, veinticinco mil personas diarias. No hay límite, eso también es muy importante mencionarlo, porque probablemente alguna persona no tenga mucha prisa y dice: pues yo no me quiero registrar antes de marzo, no alcanzo o salí de viaje o lo que ustedes quieran. No hay límite, no hay límite en el número de tarjetas”.

Lemus añadió que se habilitarán módulos especiales en distintos centros universitarios para agilizar el proceso entre estudiantes de la Universidad de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)