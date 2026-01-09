Un juez de control vinculó a proceso a cuatro presuntos integrantes de los Beltrán Leyva, entre ellos Pedro Insunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como operador del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, por delitos contra la salud y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, les ratificó la prisión preventiva de oficio quedando presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en continuación de la audiencia de imputación realizada en el Penal Federal de Almoloya, en el Estado de México.