El Gobierno de Jalisco no alcanzará la meta de entregar un millón 500 mil Tarjetas Únicas antes de que concluya marzo, informó la titular de la Secretaría de Asistencia Social de Jalisco, Priscila Franco.

La funcionaria detalló que, a menos de 15 días de cumplirse el plazo fijado por la propia autoridad, se han entregado alrededor de 300 mil plásticos, aunque aseguró que ya se tienen programadas citas para distribuir 700 mil tarjetas adicionales en los próximos días.

“Nosotros tenemos ya 700 mil, digamos, citas para entregas, yo creo que ya estamos por terminarlas en este mes. Entonces, vamos bien, digamos en cuanto el tema del calendario conforme a lo que nosotros habíamos proyectado y pues bueno, tarjetas ya entregadas ya llevamos. La verdad es que sí, más de 300 mil”.

Franco indicó que el ritmo de entrega es de aproximadamente 10 mil tarjetas por día desde el inicio del proceso el pasado 21 de enero.

No obstante, al considerar que han transcurrido cerca de 55 días desde el arranque de la distribución, la cifra de tarjetas entregadas debería superar el medio millón, lo que evidencia un rezago respecto a la meta planteada. (Por Edgar Flores Maciel)