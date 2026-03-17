Tras el reconocimiento del rey Felipe Sexto, de que se cometieron algunos excesos en contra de los indígenas durante el periodo del virreinato, la presidenta Claudia Sheinbaum analiza viajar a España en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid.
“Pues vamos a ver, también estamos invitados a la APEC, que creo que es en el mismo mes, a China, también es una posibilidad, porque la APEC, recuerden que en el siguiente año viene a México. Vamos a ver las fechas, pero es un reconocimiento a su declaración”.
Y es que, asegura, mostró una actitud distinta a la que tuvo en 2019 ante la carta que le envió el ex presidente López Obrador.
“Es un acercamiento del rey, que reconocemos, porque a diferencia de hace varios años, donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, ahora, pues primero el gesto del rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas y después su declaración, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando”. (Por Arturo García Caudillo)
Reconoce Sheinbaum declaraciones del Rey Felipe y analiza viajar a España en noviembre
Tras el reconocimiento del rey Felipe Sexto, de que se cometieron algunos excesos en contra de los indígenas durante el periodo del virreinato, la presidenta Claudia Sheinbaum analiza viajar a España en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid.