Tras el reconocimiento del rey Felipe Sexto, de que se cometieron algunos excesos en contra de los indígenas durante el periodo del virreinato, la presidenta Claudia Sheinbaum analiza viajar a España en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

“Pues vamos a ver, también estamos invitados a la APEC, que creo que es en el mismo mes, a China, también es una posibilidad, porque la APEC, recuerden que en el siguiente año viene a México. Vamos a ver las fechas, pero es un reconocimiento a su declaración”.

Y es que, asegura, mostró una actitud distinta a la que tuvo en 2019 ante la carta que le envió el ex presidente López Obrador.

“Es un acercamiento del rey, que reconocemos, porque a diferencia de hace varios años, donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, ahora, pues primero el gesto del rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas y después su declaración, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando”. (Por Arturo García Caudillo)