En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la comisión estatal entregó reconocimientos públicos a 5 personas y una asociación civil, quienes destacaron durante el 2025 en la promoción de las garantías individuales y la defensa de los derechos humanos, así lo anunció la presidenta del organismo en Jalisco, Luz del Carmen Godínez.

“Ustedes, galardonadas, galardonados, representan la fuerza de la sociedad cuando no se resignan, cuando se niegan a aceptar que la violencia es normal, que la corrupción es inevitable o que la desigualdad es un destino. Cada uno, cada una, desde su trinchera, ha decidido decir no a la indiferencia y decir sí a la dignidad humana. En nombre de la CEDH reciban un profundo agradecimiento por su trabajo, por su persistencia y, sobre todo, por su valentía con que sostienen las causas más urgentes.”

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que Jalisco enfrenta graves problemas como las desapariciones, la violencia de género y la discriminación. (Por Gustavo Cárdenas)