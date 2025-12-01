Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que prohíbe los vapeadores y sanciona a quienes incumplan la norma. La emecista Iraís Reyes, aseguró que esta legislación no sólo es regresista y punitiva, sino además, autoritaria.

“Es porque este gobierno no regula, prohíbe; no gobierna, controla; no previene, castiga. Veamos la escala de lo absurdo, golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador; divulgar fotos íntimas sin tu consentimiento se castiga con 3 a 6 años de cárcel, menos que guardar vapeadores en una bodega; portar un arma prohibida, vender una pistola sin licencia, causar lesiones que ponen en peligro la vida, menos pena que transportar vapeadores para venderlos. Para este gobierno son más peligros los vapes que traer cocaína, heroína o metanfetaminas”. (Por Arturo García Caudillo)