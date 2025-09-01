Con el objetivo de aligerar la carga económica en la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos, el gobierno de Tlaquepaque entregó apoyos económicos a madres buscadoras e integrantes de colectivos de desaparecidos. Así lo anunció Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque.

“Y así hemos estado avanzando y caminando y empujando. Lo comentaba hace un momento Carmen sobre este tema de las fichas de búsqueda; en fin, lo acabamos de vivir, que por cierto ahí nos quieren tratar como criminales porque permitimos que entraran madres buscadoras al panteón, pero saben que lo podríamos volver a hacer 100 veces porque priorizamos justamente la búsqueda, porque priorizamos que las familias puedan encontrar”.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque tiene un presupuesto de 742 mil pesos para apoyar a 47 familias de madres buscadoras. (Por Gustavo Cárdenas)