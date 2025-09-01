Entre 63 candidaturas de diferentes países, el escritor franco-libanés Amin Maalouf, se convirtió en el ganador del Premio FIL de Literatura y Lenguas Romances 2025, al considerarlo una de las voces más importantes de nuestro tiempo, explica la presidenta del jurado, Carmen Alemany Bay
“Sus novelas y ensayos exploran la memoria y el exilio, a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa. Maalouf da voz a los desarraigados y viajeros de distintas épocas y muestra que nuestras identidades múltiples están constituidas de estratos y pasajes más que de muros “.
El jurado aprobó por unanimidad el premio para Amin Maalouf, al destacar que su pensamiento humanista, crítico y generoso, nos recuerda que la esperanza reside en el reconocimiento de nuestras herencias compartidas. (Por Gricelda Torres Zambrano)
