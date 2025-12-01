El Gobierno de Jalisco entregó 140 motocicletas nuevas a la Secretaría de Seguridad del Estado, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia vial y de seguridad tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en el interior de la entidad.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, explicó que las nuevas unidades permitirán mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad, particularmente en zonas de alta carga vehicular, al facilitar una atención más rápida y flexible ante emergencias.

Ayudarán a agilizar el tránsito vehicular y optimizar la vigilancia en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como en el interior del estado. El uso de estas motocicletas en actividades de vigilancia urbana es una de las estrategias más efectivas para las ciudades modernas, especialmente por su capacidad de respuesta y flexibilidad. Se estima que en zonas de tráfico intenso, una motocicleta puede llegar a una emergencia hasta 60% más rápido que otro automotor”.

Las motocicletas serán asignadas tanto a la Policía del Estado como a la Policía Vial. Para la adquisición de las unidades se destinó una inversión de 68 millones de pesos. (Por Marck Hernández)