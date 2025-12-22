A pesar de que la tarifa permanecerá igual en 2026, es decir, en cinco pesos por viaje, el metro de la Ciudad de México seguirá renovándose gracias a un incremento en los recursos para su mantenimiento, asegura la Jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada.

“No nos conformamos, queremos un gran metro y queremos hacer todo para que este gran corazón de la movilidad tenga todos los recursos necesarios para siempre estar funcionando bien y modernizándose. Así que por eso destinamos, ahora que lo aprobó el Congreso de la Ciudad, 25 mil millones de pesos para 2026”.

Con esos recursos se echará a andar un Plan Maestro para la renovación de la Línea Tres, además de la reestructuración de la Línea A y la ampliación de la Línea 12, contando estas últimas con recursos federales. (Por Arturo García Caudillo)