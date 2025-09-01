Decenas de contingentes indígenas y campesinos se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con danzas, tambores y trajes típicos, expresaron su apoyo a Hugo Aguilar Ortiz, quien se convertirá en el primer ministro presidente de raíces indígenas desde Benito Juárez.

Los asistentes también manifestaron respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El acto protocolario inició con una ceremonia de purificación y después entregaron el bastón de mando como símbolo de legitimidad de los nuevos miembros de la corte.