El Gobierno de Jalisco mantiene en 2025 el programa de Verificación Vehicular, medida central para disminuir emisiones y mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con el calendario escalonado que distribuye las citas según la terminación numérica, rurante septiembre corresponde a los automóviles con placas terminadas en 7 y 8 acudir a los centros autorizados.

El costo del trámite es de 500 pesos si se cumple dentro del periodo establecido, o de 550 pesos en caso de retraso.

La cita debe gestionarse únicamente en la página oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde el propietario registra datos personales y del vehículo, elige centro y horario, y recibe un comprobante que deberá presentar al momento de la revisión.