Con el propósito de fomentar el consumo e incentivar la competitividad del mercado nacional e internacional, este martes la Secretaría de Economía Federal entregó 16 certificaciones de “Hecho en México” al mismo número de empresas tequileras.

Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional, detalló que se trata de un programa prioritario.

“Es un programa prioritario, es un programa que lo hemos lanzado en todo el país, pero, además, todos entendemos el momento geopolítico que se vive, pero cuando uno se da cuenta del déficit que tenemos con Asia, particularmente, en los modelos de importaciones, te das cuenta que hay que apostar mucho más a las cadenas de valor nacional, mucho más a las empresas nacionales”.

La entrega de los 16 certificados “Hecho en México” se realizó en presencia de autoridades del Consejo Regulador Tequila. (Por Gustavo Cárdenas)