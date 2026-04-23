La Fiscalía de Justicia del Estado de México entregó los restos de Julio César de 27 años, a tres días de haber atacado con un arma de fuego a turistas en la pirámide de la Luna en Teotihuacán, que dejó el saldo de dos muertos y 13 lesionados.

El cuerpo del tirador fue entregado durante la madrugada de este jueves a la madre.

Según testigos, la carroza que recibió los restos del atacante traía placas de Puebla, por lo que podría haber sido trasladado a esa entidad, sin que hasta el momento haya más información.