El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no fijará un plazo para el fin del conflicto con Irán y defendió la extensión del alto al fuego para facilitar negociaciones.

Desde la Casa Blanca, señaló que no siente presión por concluir la guerra y advirtió que retomará ataques si Teherán no presenta una propuesta aceptable.

El mandatario también rechazó el uso de armas nucleares, al asegurar que no son necesarias.

Mientras tanto, persisten tensiones en el estrecho de Ormuz por bloqueos mutuos, lo que mantiene incertidumbre en el suministro energético y en la estabilidad regional.