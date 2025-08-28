Cancha de futbol totalmente renovada, gradas rehabilitadas y un nuevo domo para usos múltiples, este jueves fueron entregadas las obras de renovación de la unidad deportiva Las Pintas en el municipio de El Salto, así lo celebró Esaú Flores, coordinador General de gestión integral de la ciudad.

“Se trata de la entrega de esta cancha de futbol 7 el cual ayudará a los deportes para que tengan un mejor desempeño y también se rehabilitaron las gradas en el cual se le pusieron su domo para que podamos estar aquí apoyando el deporte y en esta misma parte, la parte de atrás también estamos entregando un auditorio más o menos 1,000 metros cuadrados de construcción”.

El gobierno de El Salto anunció que en una segunda etapa de rehabilitación la unidad deportiva contará con área para personas adultas mayores. (Por Gustavo Cárdenas)