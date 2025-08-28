El presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó ante la Fiscalía General de la República, una denuncia penal en contra del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, tras la trifulca de este miércoles en la Comisión Permanente. Este recurso judicial también alcanza al asesor del equipo de Noroña, Emiliano González y es por los delitos de amenazas. Asimismo, solicitó protección para él y para los legisladores priistas Rubén Moreira, Pablo Angulo, Erubiel Ávila, Manuel Añorve y Carlos Gutiérrez Mancilla. Mientras tanto, Fernández Noroña se victimiza culpando a los medios de comunicación

“En términos generales y la excepción confirma la regla: ruin la actitud de los medios, ruin. Justificar la agresión a mi persona es ruin. No se paran a pensar que ustedes van a ser los siguientes, no se paran a pensar en eso. No se paran a pensar que es el huevo de la serpiente, que por duro que sea el debate la violencia no se justifica”. (Por Arturo García Caudillo)