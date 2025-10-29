A iniciativa del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, este miércoles el Consejo General Universitario de la UdeG, aprobó en sesión extraordinaria, conceder el doctorado Honoris Causa al cantante catalán Joan Manuel Serrat, quien formará parte de las personalidades invitadas a la Feria Internacional del Libro, explica su rectora, Dulce María Zúñiga.

“El nació en España, en Cataluña, en un barrio pobre, El Pueblo Seco en Barcelona, durante el franquismo. Y como tenía muy potente, muy importante, muy sonora, él empezó a cantar en catalán y esto hay que saber lo que significa como resistencia cultural en el franquismo, cuando estaba prohibido hablar los idiomas que se hablan en la península ibérica”.

El Consejo General aprobó también entregar el doctorado Honoris Causa al periodista argentino Martín Caparrós, al escritor cubano Leonardo Padura y al arquitecto suizo Peter Zumthor. (Por Gricelda Torres Zambrano)