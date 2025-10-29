El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado la mañana de este miércoles en calles de la colonia El Briseño, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza, lesión que presuntamente le provocó la muerte.

El hallazgo fue reportado por vecinos de las calles Tlalpan y Santo Tomás, quienes llamaron al 911 al observar a una persona inconsciente y con huellas de sangre. Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no hay testigos del hecho, por lo que la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio. El cuerpo, no identificado, fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la autopsia correspondiente y facilitar su identificación. (Por Edgar Flores Maciel)