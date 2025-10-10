La delegación Jalisco de los Programas Sociales del Gobierno de México anunció el inicio de la entrega de tarjetas para mujeres de 60 a 64 años, beneficiarias de la “Pensión Mujeres Bienestar”.

La delegada de Bienestar, Katia Meave, informó que más de 200 mil jaliscienses recibirán este apoyo.

“Es una pensión que va dirigida mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Con esto, se suman más de 200 mil mujeres que van a recibir esta pensión en el estado de Jalisco lo cual nos llena de mucho orgullo. Es una pensión muy importante porque busca retribuir un poco de lo que las mujeres han aportado a las familias y a la sociedad y muchas veces no fue reconocido”.

Las beneficiarias recibirán mensajes y llamadas con la fecha y lugar de su cita, y deberán presentar identificación oficial para obtener la tarjeta. (Por Marck Hernández)