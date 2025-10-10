Toda la semana se determinó bandera roja en las costas de Jalisco por el paso de la tormenta tropical Raymond, pero con todo y limitaciones, los turistas visitaron la localidad de Barra de Navidad, en Cihuatlán. Es voz de Gilberto Cruz, de Querétaro, en Jalisco.

“¿Se esperaba venir a vacacionar con todo y tormenta tropical? —Ya sabíamos. —¿Qué medidas han tomado? —No nos hemos movido de aquí, está tranquilo. A la playa no, apenas llegamos ayer. —¿Cómo estuvo anoche? —No, pues anoche sí estuvo feo el agua, estuvo buena la tormenta, pero fuerte, fuerte no. —¿Cómo se espera el fin de semana? —No sabemos, mañana a ver cómo nos va.”

Los turistas en Barra de Navidad y Melaque lamentan la tormenta tropical que echó a perder sus planes. (Por Gustavo Cárdenas)