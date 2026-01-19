La Selección Mexicana de Futbol realizó este lunes su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, con miras a los encuentros amistosos ante Panamá y Bolivia.

La plantilla completa con 26 jugadores de la Liga MX y 1 de la MLS, trabajó bajo las ordenes de Javier Aguirre y su cuerpo técnico, y este martes viajará a Panamá, donde el jueves se mediará al representativo Canalero.

Destacó el delantero naturalizado del Monterrey, German Berterame cuya venta al Inter Miami es inminente, así como los 8 convocados de las Chivas; aunque Richard Ledezma y Brian Gutiérrez se podrían quedar sin jugar, si Estados Unidos no da su visto bueno, después de que ambos elementos ya jugaron con la selección de las Barras y las Estrellas. (Por Manuel Trujillo Soriano)