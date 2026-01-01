Grupo Japomex Automotriz, líder nacional en ventas Subaru, inauguró oficialmente Subaru Patria, la primera Subaru Concept Store de México.

Ubicada estratégicamente en Av. Patria 1804, esta agencia marca un hito en la expansión de la marca dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El evento de apertura contó con la presencia de Carlos Eduardo Gudiño Plasencia, Director de Grupo Japomex, y Noboyuki Fukushima, CEO de Subaru de México, quienes destacaron que este proyecto acerca la marca a clientes que buscan seguridad, versatilidad y tecnología japonesa.

Diseñada para ofrecer una experiencia premium, Subaru Patria se ubica en una de las zonas comerciales más exclusivas, cerca de Plaza Andares.

Con una proyección de 50 ventas mensuales para 2026, la agencia ya prepara el lanzamiento de la nueva Subaru Outback 2026.

Con esta apertura, Grupo Japomex reafirma su compromiso con la innovación y el crecimiento sostenido, consolidando su liderazgo y la confianza de la marca Subaru en México.