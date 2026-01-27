Suspender el envío de petróleo a Cuba es una decisión soberana de México, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba, petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que viene de hace muchos años, no es reciente. Entonces la decisión de dónde se envía o cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”.

Sin embargo, no confirmó si el envío de este mes a la isla fue cancelado o no, como dio a conocer un medio de información, situación que tampoco ha sido negada por Pemex o por la Secretaría de Energía. Hay que recordar que desde el sexenio pasado, los envíos de hidrocarburos a la isla se han mantenido, hasta hoy, de forma regular. (Por Arturo García Caudillo)