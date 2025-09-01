La Comisaría de Guadalajara reportó la detención de 201 personas entre el 19 y el 25 de enero de 2026.

Del total, 156 fueron por faltas administrativas, 34 por delitos del fuero común y once del fuero federal.

En el periodo se aseguraron armas de fuego, cartuchos y droga, además de la captura de 20 presuntos narcomenudistas.

También se recuperaron once vehículos y seis motocicletas mientras que la Unidad de Búsqueda localizó a nueve personas reportadas como desaparecidas.