El saltador sonorense Erick Portillo logró la mejor actuación en su joven carrera, al ganar la Plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo que se lleva a cabo en Polonia. En la prueba de salto de altura el mexicano registró 2.30 metros misma marca de quién ganó el Oro el ucraniano Oleh Doroshchuk, mientras el bronce fue para el jamaicano Raymond Richards y el coreano Sanghyeong Woo. Está es la primera medalla de México en la historia en esa disciplina, dentro del Mundial. (Por Martín Navarro Vásquez)