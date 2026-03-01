El pedalista mexicano Isaac del Toro quedó lejos del podio, pero realizo un gran trabajo de equipo en la clásica ciclista Milán-San Remo 2026, donde su compañero Tadej Pogacar fue el ganador.

A 30 minutos de la meta, el esloveno se repuso de una caída y con la ayuda del Torito ganó en el sprint final a Thomas Pidcock, quien se quedó en el segundo sitio.

Oficialmente Del Toro llegó en el lugar 110. (Por Martín Navarro Vásquez)