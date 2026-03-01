El pedalista mexicano Isaac del Toro quedó lejos del podio, pero realizo un gran trabajo de equipo en la clásica ciclista Milán-San Remo 2026, donde su compañero Tadej Pogacar fue el ganador.
A 30 minutos de la meta, el esloveno se repuso de una caída y con la ayuda del Torito ganó en el sprint final a Thomas Pidcock, quien se quedó en el segundo sitio.
Oficialmente Del Toro llegó en el lugar 110. (Por Martín Navarro Vásquez)
Isaac del Toro colabora en triunfo de Pogacar en la Milán-San Remo
El pedalista mexicano Isaac del Toro quedó lejos del podio, pero realizo un gran trabajo de equipo en la clásica ciclista Milán-San Remo 2026, donde su compañero Tadej Pogacar fue el ganador.