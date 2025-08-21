Erick Valencia Salazar, alias El 85, antiguo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y aliado cercano durante varios años de Nemesio Oseguera “El Mencho”, realiza negociaciones con fiscales estadounidenses para declararse culpable sin ir a juicio a cambio de una pena reducida.

Valencia fue uno de los 29 narcotraficantes expulsados en febrero pasado por México hacia territorio estadunidense.

Erick Valencia Salazar fue presentado ante una corte federal en Washington en la que se declaró no culpable.

Con ello se inició el proceso en su contra por cargos de narcotráfico que alcanzarían hasta la prisión de por vida como sanción.