La presidenta maneja datos imprecisos, erróneos o probables, asegura el vice coordinador en materia económica de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez, luego que la titular del Ejecutivo echara las campanas al vuelo sobre la inversión extranjera en México.

“En primera instancia parece erróneo, o bien la presidenta está hablando únicamente de proyecciones o de datos que aún todavía no son oficiales toda vez que la Secretaría de Economía y el banco de México, que verdaderamente es la institución que debe dar a conocer oficialmente este tipo de datos de inversión extranjera directa en nuestro país, como banco autónomo, no ha dado a conocer el corte al segundo trimestre del año 2025”.

El dato oficial, agrega, al primer trimestre de este año, es que solamente mil 580 millones de dólares se han registrado como nuevas cuentas de inversión extranjera directa. Por ello, dice, la cifra que da a conocer la Primera Mandataria, respecto al segundo trimestre, es aún incierta. (Por Arturo García Caudillo)