Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy Rangel asumió de forma interina la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de la ley que otorga esa responsabilidad a la titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, cargo al que fue designada tras dejar la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

En un mensaje público, Godoy informó que renunció al puesto que desempeñaba desde diciembre de 2024 en el gobierno de Claudia Sheinbaum, agradeciendo la confianza y señalando que su labor formó parte de un compromiso ético con la transformación del país.

Destacó los avances logrados durante su gestión y aseguró que México mantiene un rumbo orientado a la justicia y los derechos.

Afirmó que asumirá la conducción temporal de la FGR con firmeza y vocación de servicio.