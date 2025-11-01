Tras la salida de Gertz Manero, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia por la transformación de la Fiscalía General de la República.

“Yo pienso que, es una opinión personal, que la Fiscalía requiere también de una transformación, para el bien de México, que sea más transparente, creo que eso le va a corresponder al fiscal o a la fiscal que vaya a nombrar el Senado, entonces yo creo que ya que nombre el Senado pues ya podrá pues presentar su plan de trabajo y se podrá hacer las preguntas correspondientes”.

Señala que los temas del pasado, como las investigaciones contra expresidentes, no deben ser prioridad y, por el contrario, lo que le interesa es garantizar el seguimiento de las carpetas que están abiertas, particularmente los temas que ayuden a pacificar al país o aquellas relacionadas con los delitos de cuello blanco. (Por Arturo García Caudillo)