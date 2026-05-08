Tres senderistas murieron y otros 17 fueron rescatados tras la erupción del volcán Dukono, ubicado en la isla de Halmahera, informaron autoridades de Indonesia.

Las víctimas fueron identificadas como dos ciudadanos de Singapur y un indonesio.

La explosión sorprendió a un grupo de excursionistas pese a las advertencias por la constante actividad volcánica en la zona.

La erupción generó una columna de ceniza de hasta 10 mil metros de altura y obligó a desplegar labores de rescate y atención médica para los sobrevivientes.

Autoridades alertaron que el área continúa siendo peligrosa por posibles nuevas explosiones y caída de ceniza en poblaciones cercanas.

Indonesia forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.