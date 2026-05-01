El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados, conocidos como UAP, como parte de una iniciativa de transparencia impulsada por el presidente Donald Trump.

Los documentos estarán disponibles en el portal oficial de internet del Departamento de Guerra e incluirán fotografías, videos y reportes elaborados por agencias como la NASA, el FBI y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

El catálogo inicial contempla 162 archivos que serán ampliados progresivamente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la medida busca responder a años de especulación pública sobre objetos voladores no identificados y posibles evidencias de vida extraterrestre.