Responde el presidente Andrés Manuel López Obrador al diputado Santiago Creel, quien en días pasados se quejara de ser objeto de discriminación a la inversa.

“Aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí. Y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos. Es mentira, completamente mentira. Aclararlo nada más. Yo sí siempre he estado a favor de los pobres, por el bien de todos primero los pobres. Siempre he estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación. Y siempre he estado en contra de la corrupción. Siempre, eso sí”.

De esta forma y asegurando que los conservadores quieren desaparecer los programas sociales, llevó a la pantalla por segundo día consecutivo la sección No lo digo Yo. La cual por cierto, será diaria. (Por Arturo García Caudillo)