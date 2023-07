Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que César de Castro, abogado del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, goza de impunidad en Estados Unidos y por ello no ha podido, como anunció, demandarlo.

“Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes. Goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él. Hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos, en las Leyes de Estados Unidos, que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral”.

Por ello enviará una carta de protesta a De Castro, porque según él, lo acusó sin pruebas, de estar coludido con narcotraficantes. (Por Arturo García Caudillo)