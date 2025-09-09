A un año del “Culiacanazo, en Sinaloa es el crimen organizado el que gobierna, pues la estrategia de seguridad no ha dado resultados, dice la senadora sinaloense, Paloma Sánchez.

“¿Quién gobierna en estos momentos Sinaloa? El crimen organizado. Todas las calles yo creo que tienen un mes, dos meses, que sí se ve mucha presencia del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Pues el problema es que no se ve reflejado cuando evitamos el dolor de las víctimas. Nosotros siempre hemos dado un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, incluso, eso hay que decirlo, están viviendo en una condiciones, los tienen dormidos en escuelas, en el piso, no les dan de comer”.

Debido a eso, explica, sería necesario pedir la desaparición de poderes y remover del cargo al gobernador Rubén Rocha, pero hacer la solicitud parecería un chiste, dado que la mayoría de Morena jamás aceptará que eso ocurra. (Por Arturo García Caudillo)